Incidente sulla Garibaldina, auto ribaltata: grande spavento per un ragazzo di 20 anni (Di domenica 27 ottobre 2024) grande spavento oggi domenica 27 ottobre per un giovane di 20 anni che si è ribaltata con la sua auto a Colverde (Como). L'Incidente è avvenuto sulla Sp P17 "Garibaldina" intorno alle 10.30. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Como, i carabinieri di Faloppio e l'ambulanza Sos di Olgiate Quicomo.it - Incidente sulla Garibaldina, auto ribaltata: grande spavento per un ragazzo di 20 anni Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di domenica 27 ottobre 2024)oggi domenica 27 ottobre per un giovane di 20che si ècon la suaa Colverde (Como). L'è avvenutoSp P17 "" intorno alle 10.30. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Como, i carabinieri di Faloppio e l'ambulanza Sos di Olgiate

