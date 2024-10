Inchiesta hacker uno degli arrestati | Abbiamo mail intestata a Mattarella

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di domenica 27 ottobre 2024) La rete di– sottodella Direzione distrettuale antimafia di Milano e della Procura nazionale antimafia – avrebbe clonato o utilizzato abusivamente un indirizzoassegnato al presidente della Repubblica, Sergio. Lo riferisce il Corriere della Sera citando atti dell’. Uno, Nunzio Samuele Calamucci, consulente informatico e investigatore privato in affari con l’ex super poliziotto Carmine Gallo, “lascia intendere – riporta il Corriere della Sera – di aver intercettato, o essere riuscito a utilizzare abusivamente o a clonare, per il tramite di un gruppo denominato ‘Campo Volo’, un indirizzo eassegnato alla massima carica dello Stato”. “Mi raccomando stampatela da una stampante non riconducibile” dice intercettato.