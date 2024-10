Tg24.sky.it - Inchiesta hacker, il pm: "Gruppo ha contatti con mafia e servizi segreti, anche stranieri"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Emergono nuovi dettagli dell'sul presunto furto dalle bdati ad opera di un'organizzazione died ex appartenenti alle forze dell'ordine. Il, al centro dell'indagine milanese sui dossieraggi, godrebbe "di appoggi di alto livello in vari ambienti,quello della criminalità mafiosa e quello dei, pure". A scriverlo negli atti il pm della Dda Francesco De Tommasi, secondo cui "gli indagati spesso promettevano e si vantavano di poter intervenire su indagini e processi". Il pm spiega inoltre che ilriconducibile alla società Equalize aveva una struttura "a grappolo", in cui ogni "componente" e "collaboratore" ha a sua volta "nelle forze dell'ordine e nelle altre pubbliche amministrazioni" con cui "reperire illecitamente dati".