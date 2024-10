Ilgiorno.it - In auto quasi due chili di hashish e cocaina. Tre ragazzi arrestati

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Avevano un chilo e mezzo die due etti diini tre giovani intercettati edalla polizia di Legnano venerdì sera, a conclusione di un’attività di appostamento e pedinamento che si è estesa sino a Milano. Per concorso in attività di spaccio sono statitre cittadini marocchini di 29, 25 e 28 anni, irregolari e con diversi precedenti a carico, fermati a bordo di una vettura e in possesso della droga, su una strada provinciale di Albairate. Con loro un italiano di 36 anni, conducente del veicolo, denunciato per analogo reato. Fermati ad Albairate dopo un pedinamento tra Milano e Rozzano, i tre erano in possesso di 15 panetti di hascisc da 1.478 grammi e cinque involucri diper oltre 200 grammi. P.G.