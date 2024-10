Anconatoday.it - Il ristorante "Francesco" chiude le porte dopo mezzo secolo: per Genga è la fine di un'era

(Di domenica 27 ottobre 2024)– Ha chiuso definitivamente leil, in via San Vittore, vera perdita pered il suo hinterland e più in generale per l’entroterra montano. Qui dal 1974 sono state servite pietanze marchigiane sia per menù turistici ma anche per matrimoni o convegni di rilievo