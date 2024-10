Lortica.it - Il potere del silenzio

(Di domenica 27 ottobre 2024) In un mondo dove ogni secondo sembra riempirsi di suoni, voci e rumori incessanti, ilè diventato una rarità preziosa. Trovarsi in uno spazio senza distrazioni, solo con se stessi, può essere disarmante ma anche straordinariamente rivelatore. In quell’assenza di rumori, ogni pensiero trova la sua forma, ogni emozione il suo spazio, e ciò che solitamente ignoriamo, improvvisamente ci parla con forza. Non è soltanto assenza di parole; è un’occasione di ascolto profondo, un tempo sospeso dove possiamo osservare ciò che accade dentro di noi. È come una tra le note di una melodia: è lì che il senso di tutto emerge, in quel vuoto che non è mai veramente tale. Questo stato ci mostra chi siamo quando non c’è nessuno intorno, rivelando con chiarezza le nostre paure, le speranze, i desideri più autentici.