Laverita.info - Il Pd pensava di vincere facile, adesso trema

(Di domenica 27 ottobre 2024) Oggi e domani urne aperte. In lizza per la Regione il sindaco di Genova, spinto dalla Meloni, e l’ex ministro dem, che sembra aver perso il vantaggio di cui godeva all’inizio. Il risultato può fare da traino alle prossime elezioni in Emilia Romagna e Umbria.