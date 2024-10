Il Grifo crolla al Curi, contestato il tecnico Formisano (Di domenica 27 ottobre 2024) Perugia, 27 ottobre 2024 – Il Perugia crolla al Curi contro il Milan Futuro e piovono fischi sulla squadra di Alessandro Formisano. La squadra di mister Bonera – che occupa l’ultima posizione – passa nel primo con una punizione (minuto 18') trasformata da Alesi e dopo pochi minuti (27') con la rovesciate spettacolare in area di Zeroli. Il Grifo ci ha provato, soprattutto con Seghetti che ha sfiorato più volte il gol. Ma non è bastato e alla fine della gara c’è stata la contestazione dei tifosi, nel mirino soprattutto il tecnico Formisano. In tribuna c’era il il nuovo presidente Javier Faroni e il dg Hernan Garcia Borras. Quando sono scesi in campo, a fine gara, sono stati invitati da alcuni sostenitori biancorossi a cambiare la guida tecnica. A fine gara è arrivato solo il giocatore Gabriele Angella, autore di una prova non sufficiente. Sport.quotidiano.net - Il Grifo crolla al Curi, contestato il tecnico Formisano Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Perugia, 27 ottobre 2024 – Il Perugiaalcontro il Milan Futuro e piovono fischi sulla squadra di Alessandro. La squadra di mister Bonera – che occupa l’ultima posizione – passa nel primo con una punizione (minuto 18') trasformata da Alesi e dopo pochi minuti (27') con la rovesciate spettacolare in area di Zeroli. Ilci ha provato, soprattutto con Seghetti che ha sfiorato più volte il gol. Ma non è bastato e alla fine della gara c’è stata la contestazione dei tifosi, nel mirino soprattutto il. In tribuna c’era il il nuovo presidente Javier Faroni e il dg Hernan Garcia Borras. Quando sono scesi in campo, a fine gara, sono stati invitati da alcuni sostenitori biancorossi a cambiare la guida tecnica. A fine gara è arrivato solo il giocatore Gabriele Angella, autore di una prova non sufficiente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Grifo crolla al Curi, contestato il tecnico Formisano - Perugia, 27 ottobre 2024 – Il Perugia crolla al Curi contro il Milan Futuro e piovono fischi sulla squadra di Alessandro Formisano. La squadra di mister Bonera – che occupa l’ultima posizione – passa ... (lanazione.it)

Perugia-Milan Futuro 0-2, il Grifo crolla ancora al Curi e ripiomba in crisi - Il Grifo ripiomba nella crisi. Il Perugia di Formisano infatti cade ancora al Curi contro il Milan Futuro ultimo in classifica e non dà seguito al successo della settimana scorsa ad Ascoli. Decisive l ... (corrieredellumbria.it)

Perugia, al "Curi" per il salto di qualità. Sulla strada del Grifo c’è il Milan (del) Futuro - Biancorossi in campo alle 12,30 per la prima gara del trittico. Mercoledì sfida alla Torres: dalla Sardegna si vola subito in Veneto ... (lanazione.it)

Il Grifo torna subito sulla terra, l’Entella espugna il Curi - Il Perugia torna subito sulla terra, sconfitto al Curi dal solido Entella che dimostra di meritare ... poi pericolosi anche con l’ex Di Noia. Grifo generoso Nonostante tanta voglia di recuperare, il ... (umbria24.it)