Il Fosso vuole riscattarsi San Nicolò osso duro

(Di domenica 27 ottobre 2024) La nona ha un suono complicato per entrambe le orchestre perché sia la Forsempronese che il S.Notaresco che oggi saliranno sul palcoscenico del ‘Bonci dimbrone cercheranno, dopo aver ‘steccato’ nel turno infrasettimanale, il riscatto per deliziare i propri sostenitori. Unil S.Notaresco (un’habitué della categoria) anche se nelle otto partite fin qui disputate ha collezionato solo 6 punti, vale a dire: 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte. Il team abruzzese dopo aver vinto domenica scorsa (2 a 1) con la Fermana nel match di mercoledì sul campo dell’Aquila è uscito sconfitto (2-1). Passato in vantaggio per primo (alla mezzora) con Arrigoni si è fatto raggiungere nello stesso minutaggio del secondo tempo da Banegas e superare allo scadere da Keita, ma al di là del risultato la prestazione è stata giudicata positiva.