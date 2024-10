Lanazione.it - Il clarinettista Benda tra Mozart e Brahms

(Di domenica 27 ottobre 2024)di fama internazionale e ultimo discendente di una famiglia che ha dato tantissimo alla musica, Françoissarà ospite del festival ’Suoni Riflessi’, oggi (ore 18) alla Sala Vanni di Firenze. Insieme al Quartetto Alioth proporrà ’Capolavori allo specchio’, un concerto dedicato a due quintetti con clarinetto, il ’Quintetto K 581’ di Wolfgang Amadeuse il ’Quintetto op. 115’ di Johannes, pagine composte a quasi un secolo di distanza ma con straordinari punti in comune. Epigono di una famiglia di musicisti boemi attiva in Germania dalla fine del ‘600,è unapprezzato sia per le eccezionali capacità tecniche sia per il suo ampio repertorio, che spazia dalla musica classica a quella contemporanea.