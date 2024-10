GUIDA TV 27 OTTOBRE 2024: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI REPORT (Di domenica 27 ottobre 2024) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:35 Sempre al Tuo Fianco finale di stagione Speciale Tg1 Serie Tv Rubrica Rai2 21:00 22:45 9-1-1 + 9-1-1 Lone Star La Domenica Sportiva al 90° Serie Tv Talk Show Rai3 20:30 23:15 REPORT new Detectives: Casi Risolti e Irrisolti Inchieste Doc. Rete 4 21:25 01:00 È Sempre Cartabianca di Domenica Rhythm Section Talk Show Film Canale 5 21:30 23:20 La Rosa della Vendetta 1°Tv Pressing Serie Tv Talk Show Italia 1 21:15 01:05 Le Iene Show Chucky 1°Tv Inchieste Serie Tv La7 21:15 23:15 In Viaggio con Barbero Il Ferroviere Doc. Bubinoblog - GUIDA TV 27 OTTOBRE 2024: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI REPORT Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di domenica 27 ottobre 2024) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:35 Sempre al Tuo Fianco finale di stagione Speciale Tg1 Serie Tv Rubrica Rai2 21:00 22:45 9-1-1 + 9-1-1 Lone Star La Domenica Sportiva al 90° Serie Tv Talk Show Rai3 20:30 23:15new Detectives: Casi Risolti e Irrisolti Inchieste Doc. Rete 4 21:25 01:00 È Sempre Cartabianca di Domenica Rhythm Section Talk Show Film Canale 5 21:30 23:20 La Rosa della Vendetta 1°Tv Pressing Serie Tv Talk Show Italia 1 21:15 01:05 Le Iene Show Chucky 1°Tv Inchieste Serie Tv La7 21:15 23:15 In Viaggio con Barbero Il Ferroviere Doc.

