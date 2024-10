Anteprima24.it - Guida spericolata in scooter: travolge due ragazzine 13enni sulle strisce pedonali

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Un 16enne in sella al suo, dopo aver sorpassato alcuni veicoli incolonnati, avrebbe travolto duedi 13 anni che attraversavano la strada. Questa la ricostruzione dei carabinieri intervenuti in via Roma a Giugliano. Le vittime sono state portate in codice rosso al Santobono, non in pericolo di vita. Il 16enne è stato ricoverato in codice giallo nell’ospedale di Giugliano. Indagini in corso per chiarire in maniera definitiva la dinamica. (foto di repertorio) L'articoloindueproviene da Anteprima24.it.