Griglia di partenza F1, GP Messico 2024: Carlos Sainz conquista la pole davanti a Verstappen! Leclerc in seconda fila (Di domenica 27 ottobre 2024) Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Città del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Autódromo Hermanos Rodríguez, un time-attack particolarmente tirato in cui trovare la prestazione massima non è stato affatto semplice. Siamo a 2300 metri sul livello del mare e questo influirà sul lavoro di messa a punto dei team, dal momento che si girerà in una condizione d’aria più rarefatta con conseguente diminuzione della resistenza all’avanzamento. Il tracciato in questione misura 4.304 metri: il primo settore è rapidissimo, con due lunghi rettilinei separati da una chicane (curve da 1 a 3); i restanti due settori sono invece più tortuosi, citando le modifiche alla mitica curva parabolica Peraltada. Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Messico 2024: Carlos Sainz conquista la pole davanti a Verstappen! Leclerc in seconda fila Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Città del, ventesimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito dell’Autódromo Hermanos Rodríguez, un time-attack particolarmente tirato in cui trovare la prestazione massima non è stato affatto semplice. Siamo a 2300 metri sul livello del mare e questo influirà sul lavoro di messa a punto dei team, dal momento che si girerà in una condizione d’aria più rarefatta con conseguente diminuzione della resistenza all’avanzamento. Il tracciato in questione misura 4.304 metri: il primo settore è rapidissimo, con due lunghi rettilinei separati da una chicane (curve da 1 a 3); i restanti due settori sono invece più tortuosi, citando le modifiche alla mitica curva parabolica Peraltada.

