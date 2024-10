Ilrestodelcarlino.it - Grave incidente all’alba: morto un 30enne sulla Porrettana a Granarolo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Bologna, 27 ottobre 2024 – Paurosoquesta mattinass64a Lovoleto, frazione didell’Emilia. Per cause da accertare un’auto, un’Audi A6, condotta da un rumeno di 30 anni, alle 5.30, mentre andava da Bologna in direzione di Minerbio, è uscita di strada all’altezza dell’oratorio di Villa Villani. L’uomo al volante, che era solo in macchina, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a carambolare fuori dalla carreggiata per, poi, schiantarsi con violenza contro un muro esterno dell’oratorio, danneggiandolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con vari mezzi, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Èsul colpo. A fare i rilievi per appurare la dinamica dell’mortale i carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena.