Gp Messico, Sainz in pole con Ferrari davanti a Verstappen e Norris (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Carlos Sainz ha conquistato la pole position con la sua Ferrari nel Gp del Messico di Formula 1 con il tempo di 1'15''946. Lo spagnolo, alla settima pole della carriera, partirà in prima fila con la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, che ha ottenuto il secondo tempo. In seconda fila la McLaren del britannico Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Carlosha conquistato laposition con la suanel Gp deldi Formula 1 con il tempo di 1'15''946. Lo spagnolo, alla settimadella carriera, partirà in prima fila con la Red Bull dell'olandese Max, che ha ottenuto il secondo tempo. In seconda fila la McLaren del britannico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 GP Messico - Vasseur : “Non mi aspettavo la pole - una bella sorpresa” - “Andiamo molto meglio sul passo gara, non mi aspettavo la pole position. Una sorpresa positiva, ottimo lavoro di Carlos che ha fatto due giri che lo avrebbero portato in pole position. Charles non era molto contento del suo giro, ma è comunque ... (Sportface.it)

Gp Messico - Sainz in pole con Ferrari davanti a Verstappen e Norris - (Adnkronos) – Carlos Sainz ha conquistato la pole position con la sua Ferrari nel Gp del Messico di Formula 1 con il tempo di 1'15''946. Lo spagnolo, alla settima pole della carriera, partirà in prima fila con la Red Bull dell'olandese Max ... (Webmagazine24.it)

Sainz centra la pole in Messico - quarto Leclerc - Ferrari da sogno in vista della gara. Secondo Verstappen, terzo Norris CITTA' DEL MESSICO (MESSICO) - Ferrari da sogno in Messico. Dopo la doppietta delle Rosse ad Austin, Carlos Sainz centra una strepitosa pole position, con il tempo di 1'15"946, ... (Ilgiornaleditalia.it)

Griglia di partenza F1 - GP Messico 2024 : Sainz in pole davanti a Verstappen! Norris beffa Leclerc di 0.005! - Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Città del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Autódromo Hermanos Rodríguez, un time-attack particolarmente tirato in cui trovare la prestazione massima non è stato ... (Oasport.it)