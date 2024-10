Lapresse.it - Governo: Meloni, non mi presto a tentativi condizionamento di certa stampa

(Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (LaPresse) – Alcuni organi di informazione “dicono un sacco di cose, tendenzialmente false. Ho smesso di leggere la rassegnaquando mi sono resa conto che almeno la metà delle cose che si scrivono non vengono scritte per raccontare un fatto, come dovrebbe essere, ma piuttosto per tentare di determinarne uno. È un tentativo dial quale non mi”. Lo dice la premier, Giorgia, in un passaggio del nuovo libro di Bruno Vespa in uscita il 30 ottobre ‘Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse l’Europa (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa)’, di cui sono state anticipate alcune parti.