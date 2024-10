Gomme da neve: da mercoledì 1 novembre 2024 obbligo in Toscana. Ecco su quali strade. Le sanzioni (Di domenica 27 ottobre 2024) Come ogni anno, da venerdì primo novembre 2024, scatterà l’obbligo di circolare con pneumatici da neve o catene a bordo su vari tratti della nostra Regione, in anticipo rispetto al termine generalizzato del 15 novembre. Detto obbligo scadrà il 15 aprile 2025. Le relative ordinanze emanate dagli enti competenti sono rese note agli utenti attraverso apposita segnaletica verticale L'articolo Gomme da neve: da mercoledì 1 novembre 2024 obbligo in Toscana. Ecco su quali strade. Le sanzioni proviene da Firenze Post. .com - Gomme da neve: da mercoledì 1 novembre 2024 obbligo in Toscana. Ecco su quali strade. Le sanzioni Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) Come ogni anno, da venerdì primo, scatterà l’di circolare con pneumatici dao catene a bordo su vari tratti della nostra Regione, in anticipo rispetto al termine generalizzato del 15. Dettoscadrà il 15 aprile 2025. Le relative ordinanze emanate dagli enti competenti sono rese note agli utenti attraverso apposita segnaletica verticale L'articoloda: dainsu. Leproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Benevento : bandi per l’assegnazione degli stalli mercatali : istanze fino al 4 novembre - Benevento: Bandi per l’assegnazione degli stalli liberi nelle aree mercatali – Domande aperte fino al 4 novembre 2024 Benevento, 15 ottobre 2024 – L’assessore alle Attività produttive del Comune di Benevento Luigi Ambrosone rende noto che ... (Puntomagazine.it)

Museo Egizio : videoconferenza per le prossime tappe - a novembre Sfinge a Benevento - Benevento, Mastella e Lombardi: “Il colloquio rappresenta un significativo passo in avanti: a novembre si parte” Benevento, 16 settembre 2024 – Si è svolto questo pomeriggio, in videoconferenza, un costruttivo confronto sull’imminente nascita ... (Puntomagazine.it)

Cambio Gomme da Estive a Invernali 2024 - Cambio gomme, sei pronto? Meglio leggere questa guida: trovi tutte le indicazioni utili per essere in regola e non beccare una multa. (6sicuro.it)

Calze da neve omologate: situazione normativa al 2024 - L'uso delle calze da neve omologate in Italia ed Europa: la situazione normativa al 2024 dopo il rilascio del nuovo standard. (sicurauto.it)

Cambio gomme invernali 2024 – 2025: quando e come farlo per non sbagliare - ad esempio acquistando pneumatici invernali Continental. La “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve” emanata il 16/1/2013 dal Ministero delle ... (sicurauto.it)

Pneumatici invernali, quali sono i migliori - Uno di questi è il valore minimo dell'indice di aderenza sulla neve che deve essere: Maggiore o uguale a 1 per "pneumatici invernali destinati a essere usati in condizioni di neve estreme e con ... (msn.com)