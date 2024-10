Liberoquotidiano.it - "Gli sono bastati tre giorni". Roddick "umiliato", la terribile rosicata sui soldi di Sinner

(Di domenica 27 ottobre 2024) L'eterno secondo Andyrosica anche per Jannik. L'ex campione statunitense, vincitore di ben 31 titoli in carriera, ha parlato del numero uno al mondo. E ha colto l'occasione per commentare il montepremi che l'azzurro si è portato a casa dopo aver conquistato il Six Kings Slam. "Mi irrita molto cheabbia guadagnato in tredi torneo più del 25% deiche ho guadagnato io in tutta la mia carriera", ha lamentato nel corso del podcast Servede with Andy. Solo la partecipazione al Six Kings Slam ha garantito a ogni giocatore ben 1,5 milioni di euro. Sei per il vincitore. "È molto più facile dare a lui tutti questise non hai la responsabilità di altri 122 giocatori, più i doppi, più questo e quello", ha aggiunto l'ex tennista., però, non ha solo attaccato Jannik