Giorgia Meloni: "Nessuno Stato di diritto può tollerare il dossieraggio". E nel libro di Vespa: "Colpire mia sorella Arianna è come colpire me" (Di domenica 27 ottobre 2024) "Le inchieste dicono che il dossieraggio su di me è cominciato già alla fine del governo Draghi quando si capiva che sarei potuta andare al governo . Sulla vicenda dei dossieraggi mi aspetto che la magistratura vada fino in fondo, perché, nella migliore delle ipotesi, alla base di questo lavoro c'era un sistema di ricatto ed estorsione, ma nella peggiore siamo davanti al reato di eversione. Nessuno Feedpress.me - Giorgia Meloni: "Nessuno Stato di diritto può tollerare il dossieraggio". E nel libro di Vespa: "Colpire mia sorella Arianna è come colpire me" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 27 ottobre 2024) "Le inchieste dicono che ilsu di me è cominciato già alla fine del governo Draghi quando si capiva che sarei potuta andare al governo . Sulla vicenda dei dossieraggi mi aspetto che la magistratura vada fino in fondo, perché, nella migliore delle ipotesi, alla base di questo lavoro c'era un sistema di ricatto ed estorsione, ma nella peggiore siamo davanti al reato di eversione.

