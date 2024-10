Giappone oggi al voto, al premier Ishiba serve una vittoria per evitare la crisi di governo (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Giappone oggi 27 ottobre al voto anticipato. Sarà una giornata chiave per il neoeletto premier di centro-destra Shigeru Ishiba, che cerca di consolidare la propria posizione e rafforzare il supporto per il Partito Liberal Democratico (Pld) dopo i recenti scandali e il calo di consensi che attanaglia la storica forza di governo. Ishiba Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) –27 ottobre alanticipato. Sarà una giornata chiave per il neoelettodi centro-destra Shigeru, che cerca di consolidare la propria posizione e rafforzare il supporto per il Partito Liberal Democratico (Pld) dopo i recenti scandali e il calo di consensi che attanaglia la storica forza di

