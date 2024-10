Laprimapagina.it - Garbagnate Milanese. Walter Budri uccide Hakaj Dritan amante della moglie

(Di domenica 27 ottobre 2024) Delitto passionale nelin un condominio di sei piani in via Varese a. Ad avere la peggio, 45 anni di origini albanesi. L’omicidia è, 78 anni. La discussione sarebbe finita in tragedia.intratteneva una relazione extraconiugale con ladel pensionato, una donna albanese di 51 anni. Questo in base a quanto emerso dalle indagini dei CarabinieriCompagnia di Rho. Sembra che l’uomo ucciso avesse aggredito la connazionale cinquantunenne, davanti al figlio minorennedonna. Attorno alle 3, i due si sono affrontati. Durante la lite,ha portato con se la sua pistola Beretta calibro 22 e ha aperto il fuoco. Quattro colpi di pistola, uno dei quali ha centrato al petto. La ferita riportata dall’abanese non gli ha lasciato scampo.