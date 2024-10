Gallant | servono dolorose concessioni

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) 15.48 Il ministro della Difesa israelianoparla della necessità di fare "" per avere indietro gli ostaggi trattenuti a Gaza, affermando che le operazioni militari da sole non bastano. "Non tutti gli obiettivi possono essere raggiunti solo attraverso le operaizioni militari. Per realizzare il nostro dovere morale di riportare a casa i nostri ostaggi dovremo fare"ha detto in un discorso in occasione dell'anniversario del calendario ebraico dell'attacco del 7 ottobre.