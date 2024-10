Ilgiorno.it - Funghi in regalo. Muore a 68 anni

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un uomo di 68, Giorgio Mascherpa, è morto per avvelenamento daa Borghetto Lodigiano il 19 ottobre scorso. La notizia si è appresa nei giorni scorsi. L’uomo aveva cenato con dei, presumibilmente amanite phalloides, che risulta gli fossero stati regalati. Per la moglie, che si è fatta visitare subito dopo il malore del marito, i medici non hanno evidenziato sintomi significativi. Per l’uomo, visto anche l’aggravarsi veloce delle condizioni di salute, hanno disposto il trasferimento al Policlinico di Milano. Qui è stato ipotizzato il trapianto di fegato, ma l’uomo è morto.