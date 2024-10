Frederic Vasseur ammette: “Non ci aspettavamo la pole-position, sul passo gara siamo veloci” (Di domenica 27 ottobre 2024) Qualifiche che hanno sorriso alla Ferrari in Messico. Dopo il trionfo ad Austin, una settimana fa, la scuderia di Maranello ha visto un grande Carlos Sainz andarsi a prendere la pole-position. Un lavoro egregio dello spagnolo, in grado di mettere insieme due giri eccezionali nella Q3 e di precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la McLaren del britannico Lando Norris. In quarta posizione ha concluso l’altra SF-24 del monegasco Charles Leclerc. Soddisfatto il Team Principal, Frederic Vasseur, afflitto da un fastidioso mal di schiena: “siamo stati protagonisti di belle qualifiche. Non ci aspettavamo di essere in pole dal momento che quest’anno nel time-attack abbiamo fatto fatica. Sainz è stato eccezionale e anche Leclerc ha fatto un buon lavoro, anche se non è troppo contento della seconda fila“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport l’ingegnere francese. Oasport.it - Frederic Vasseur ammette: “Non ci aspettavamo la pole-position, sul passo gara siamo veloci” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Qualifiche che hanno sorriso alla Ferrari in Messico. Dopo il trionfo ad Austin, una settimana fa, la scuderia di Maranello ha visto un grande Carlos Sainz andarsi a prendere la. Un lavoro egregio dello spagnolo, in grado di mettere insieme due giri eccezionali nella Q3 e di precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la McLaren del britannico Lando Norris. In quarta posizione ha concluso l’altra SF-24 del monegasco Charles Leclerc. Soddisfatto il Team Principal,, afflitto da un fastidioso mal di schiena: “stati protagonisti di belle qualifiche. Non cidi essere indal momento che quest’anno nel time-attack abbiamo fatto fatica. Sainz è stato eccezionale e anche Leclerc ha fatto un buon lavoro, anche se non è troppo contento della seconda fila“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport l’ingegnere francese.

