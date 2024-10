Oasport.it - Football americano, chi affronterà l’Italia in semifinale agli Europei 2025? Definito il tabellone

(Di domenica 27 ottobre 2024)si è qualificata per le semifinali deglidi: gli azzurri hanno vinto la Division C ed hanno ottenuto il pass per il penultimo atto della rassegna continentale, in programma nel fine settimana del 2-3 agosto del prossimo anno. Hanno ottenuto la qualificazione alle semifinali anche la Finlandia, vittoriosa nella Division B, e la Germania, che ha dominato la Division D. In Division A, infine, oggi l’Austriala Serbia: gli austriaci sono i grandi favoriti per il passaggio del turno e sulla carta non dovrebbero avere problemi. In caso di qualificazione dell’Austria,la Finlandia nel penultimo atto, mentre gli austriaci dovranno affrontare i tedeschi. Le due squadre che usciranno vittoriose dalle semifinali si affronteranno poi per il titolo continentale nel fine settimana del 25-26 ottobre