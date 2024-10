Lanazione.it - "Fitofarmaci usati nei campi senza avviso"

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Nelle recenti operazioni di trattamento delle vigne nel nostro territorio, sono stati utilizzati prodotti fitosanitarila predi cartelli informativi, rendendo i cittadini inconsapevoli dell’uso di tali sostanze. Con potenziali gravi conseguenze per la salute pubblica, specialmente in una zona dove si registra un tasso elevato di tumori alle vie respiratorie". È quanto sostiene Gabriel Cordero (foto), capogruppo di L’è Tutto da Rifare, il quale ha protocollato nei giorni scorsi un’interrogazione sull’argomento che dovrebbe essere discussa già in occasione della prossima seduta del consiglio comunale fissata per mercoledì prossimo. Un atto con cui il giovane consigliere chiede in buona sostanza all’amministrazione comunale quali controlli vengono effettuati per verificare che l’applicazione dei prodotti fitosanitari sia eseguita secondo le modalità previste dalla legge.