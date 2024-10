Lanazione.it - Firenze: il liceo Da Vinci è agibile. riprendono le lezioni. Ma i ragazzi fanno sciopero

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 –Dadichiarato “”. Tutti a scuola, o quasi. Fino alle 21 di ieri sera ha regnato l’incertezza. Mille studenti sull’Aventino, pronti allo, dichiarato per stamani, e genitori che compulsivamente aggiornavano la bacheca del registro elettronico dei propri figli, in attesa di comunicazioni ufficiali. La riserva è stata sciolta una volta apparso chiaro il quadro derivato dal monitoraggio dei tramezzi interessati dalle fessurazioni, disposto dalla Direzione Lavori in accordo con il comando del Vigili del Fuoco, di concerto con gli uffici tecnici della Città Metropolitana. Con l’onere a quest’ultima di trasmettere alla dirigente del DaAnnalisa Savino il parere tecnico e gli elementi necessari alla valutazione se aprire le porte della scuola oppure no. La dirigente ha deciso in serata: da stamattina tutti in classe dalle 9,10.