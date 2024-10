Romatoday.it - Fiorentina-Roma 5-1: Hummels debutto con autogol, Juric allo sbando e panchina a rischio

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Laperde per cinque a uno contro la. Un disastro totale per i girossi in difficoltà tattica già dalle prime battute, in balia del contropiede Viola e affondano sotto i colpi di Bove, ex dal dente avvelenato, e dei Viola.non riesce a tenere le redini della