(Adnkronos) – La Fiorentina travolge la Roma per 5-1 nel match valido oggi 27 ottobre per la nona giornata della Serie A. La Fiorentina sale così a 16 punti al quarto posto insieme ad Atalanta, Lazio ed Udinese, mentre i giallorossi di Juric restano fermi in undicesima posizione a 10 punti con il tecnico sempre

Fiorentina-Roma 5-1, cinquina viola e disastro giallorosso: Juric sprofonda

