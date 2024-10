Lapresse.it - Festa del Cinema di Roma, Verdone: “Farei mai il direttore di Sanremo? No, sarei terrorizzato”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Cosa aspettarsi dalla terza stagione di ‘Vita da Carlo’? “Una bella scrittura del copione, tanti avvenimenti che riguardano i tanti personaggi che ruotano intorno a me e poi il divertimento di questo azzardo, che faccio, di essereartistico del Festival di”. Così Carlosul red carpet delladeldia margine della presentazione dei nuovi episodi del suo show. Maci tiene subito anche a sottolineare: “Semai davvero ildi? No, per carità,, non è il mio mestiere, lo facessero gli altri”. Il prossimo step, invece, sarà il, a cuipromette che tornerà in seguito alla quarta stagione della serie. Ma non svela alcun dettaglio sui prossimi progetti.