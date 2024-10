Oasport.it - Equitazione: Robert Whitaker vince ad Helsinki, Alberto Zorzi va a punti nella FEI World Cup di salto

(Di domenica 27 ottobre 2024) La seconda tappa della FEICup 2024-2025 diostacoli, tenutasi a, è ufficialmente andata in archivio. Ecco come sono andate le cose sul campo di gara finlandese. Are è stato il britannicoche, in sella a Vermento, si è imposto al jump off – in regime di doppio percorso netto – con il tempo di 36.84 andando a precedere il francese Kevin Staut, secondo in 37.11 (montante Dialou Blue PS) e lo svizzero argento olimpico a Parigi 2024 Steve Guerdat, terzo col crono di 37.56 (in sella a Is-Minka). In casa Italia invece ci sono da registrare il buon 11esimo posto di, con il suo cavallo Cortez van’t Klein Asdonk Z, capace di arrivare al jump off con un percorso netto, salvo poi trovare una prova da 39.06 condita da 4 penalità, e il 34esimo posto di Guido Grimaldi (su Gentleman), con il tempo di 67.38 reso negativo da 16 penalità.