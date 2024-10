E’ morto l’uomo accoltellato in casa dalla figlia (Di domenica 27 ottobre 2024) Non ce l’ha fatta l’uomo che era stato stato ferito gravemente con una coltellata dalla figlia mentre i due si trovavano in casa. Il 67enne Guido Porcelli, dopo aver lottato per oltre un mese tra la vita e la morte, si è spento nel pomeriggio di ieri all’ospedale Santa Maria Goretti dove era Latinatoday.it - E’ morto l’uomo accoltellato in casa dalla figlia Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Non ce l’ha fattache era stato stato ferito gravemente con una coltellatamentre i due si trovavano in. Il 67enne Guido Porcelli, dopo aver lottato per oltre un mese tra la vita e la morte, si è spento nel pomeriggio di ieri all’ospedale Santa Maria Goretti dove era

