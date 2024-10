Fanpage.it - Dove andare per Halloween e il Ponte di Ognissanti in Italia, gite fuori porta per viaggi last minute

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)per ildi? Se non avete prenotato uno in anticipo, potete organizzare un weekend o una gitain: ecco alcuni luoghi "da brivido" per festeggiare senza spostarsi troppo da casa.