Dottoressa aggredita: "Fa paura lavorare qui". L'ordine dei medici: "Ci costituiremo parte civile" (Di domenica 27 ottobre 2024) "Lo stato d'animo è di grande delusione, ma continuerò a fare il medico, forse non più al pronto soccorso". Così, all'Ansa, la Dottoressa del Pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Aversa che venerdì scorso è stata aggredita da una paziente che le ha lanciato contro computer e stampante Casertanews.it - Dottoressa aggredita: "Fa paura lavorare qui". L'ordine dei medici: "Ci costituiremo parte civile" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) "Lo stato d'animo è di grande delusione, ma continuerò a fare il medico, forse non più al pronto soccorso". Così, all'Ansa, ladel Pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Aversa che venerdì scorso è statada una paziente che le ha lanciato contro computer e stampante

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dottoressa aggredita: “Sono stata picchiata adesso ho paura”. La paziente non voleva aspettare: le ha lanciato addosso computer e stampante - “Non so se tornerò. Insulti e minacce sono quotidiani”. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla denuncia di una 34enne di Secondigliano ... (napoli.repubblica.it)

Aggressione in ospedale, vittima una dottoressa a cui le è stata lanciato un pc e una stampante: cosa è successo - Ennesima aggressione nei confronti di un medico, in questo caso parliamo di una dottoressa. «Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta per ... (leggo.it)

Dottoressa aggredita ad Aversa: 'Non so se torno al pronto soccorso' - "Lo stato dïanimo è di grande delusione, ma continuerò a fare il medico, forse non più al pronto soccorso" Così la dottoressa del Pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Aversa (Caserta) che venerdì ... (ansa.it)

Aggressione in ospedale, vittima una dottoressa cui le è stata lanciato un pc e una stampante: cosa è successo - Ennesima aggressione nei confronti di un medico, in questo caso parliamo di una dottoressa. «Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta per ... (msn.com)