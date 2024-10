Bubinoblog - DOMENICA IN: LE LACRIME DI BALLANDO E DUE INTENSE INTERVISTE NEL TALK DI RAI1

(Di domenica 27 ottobre 2024) Si apre con unsucon le Stelle la nuova puntata diIn, condotto da Mara Venier, in onda27 ottobre alle 14 su. In studio i concorrenti ballerini Alan Friedman, Tommaso Marini, Furkan Palali e i rispettivi maestri, Giada Lini, Sophia Berto ed Erica Martinelli; in qualità di opinionisti ci saranno Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Rossella Erra e Alessandra Mussolini. Sonia Bruganelli sarà protagonista di un’intervista nella quale si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a raccontare come sta vivendo la sua esperienza nel talent show condotto da Milly Carlucci. E ancora, l’attrice Elena Sofia Ricci, ballerina per una notte a ‘con le stelle’, interverrà per promuovere la nuova serie tv ‘Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia’, in onda super tre prime serate da lunedì 28 ottobre.