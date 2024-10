DIRETTA Serie A, Parma-Empoli 0-0: Fazzini ci prova LIVE (Di domenica 27 ottobre 2024) Calciomercato.it seguirà in tempo reale Parma-Empoli, lunch match della nona giornata di Serie A In attesa del derby d’Italia Inter-Juventus, il palinsesto domenicale della nona giornata di campionato parte con Parma-Empoli. Reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima a causa di un rigore molto discusso concesso al Napoli, la squadra toscana spera di tornare alla vittoria dopo tre partite di digiuno. Roberto D’Aversa dovrà ancora una volta fare a meno dei lungo degenti Perisna, Ebuehi e Sazonov, ma potrà contare sullo zoccolo duro protagonista dell’ottimo avvio di stagione. DIRETTA Serie A, Parma-Empoli: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.itFresco di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno del 2027, Fabio Pecchia ha incassato la fiducia del club ducale nonostante non trovi la vittoria dalla seconda giornata di Serie A contro il Milan. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Parma-Empoli 0-0: Fazzini ci prova LIVE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Calciomercato.it seguirà in tempo reale, lunch match della nona giornata diA In attesa del derby d’Italia Inter-Juventus, il palinsesto domenicale della nona giornata di campionato parte con. Reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima a causa di un rigore molto discusso concesso al Napoli, la squadra toscana spera di tornare alla vittoria dopo tre partite di digiuno. Roberto D’Aversa dovrà ancora una volta fare a meno dei lungo degenti Perisna, Ebuehi e Sazonov, ma potrà contare sullo zoccolo duro protagonista dell’ottimo avvio di stagione.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itFresco di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno del 2027, Fabio Pecchia ha incassato la fiducia del club ducale nonostante non trovi la vittoria dalla seconda giornata diA contro il Milan.

