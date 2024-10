Calciomercato.it - DIRETTA Serie A | Lazio-Genoa 0-0, Monza-Venezia 0-0 | Parata di Provedel su Thorsby LIVE

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Calciomercato.it seguirà in tempo reale, gare della nona giornata diA La nona giornata di campionato entra nel vivo, con due partite in programma alle 15, che faranno d’antipasto al derby d’Italia Inter-Juventus, in programma alle 18. Sfide molto importanti in ottica salvezza e nella corsa Champions League,metteranno in palio punti molto preziosi per i rispettivi obiettivi delle squadre che scenderanno in campo.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itPartiamo dalla sfida dello “Stadio Olimpico”, dove i padroni di casa proveranno a riscattarsi subito dopo la sconfitta di misura subita in casa della Juventus la scorsa settimana.