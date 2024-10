Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, derby d’Italia Inter-Juventus 1-1: Vlahovic trova il pari LIVE

(Di domenica 27 ottobre 2024) Scatta l’ora del: calciomercato.it seguirà in tempo reale, big match della nona giornata diA La grande attesa è finita e le parole sono ormai destinate a lasciare posto ai fatti. È tutto pronto a Milano per uno deipiù importanti degli ultimi anni., infatti, metterà in palio punti fondamentali nella corsa scudetto, a cui si è iscritta con grande forza anche il Napoli del doppio ex Antonio Conte. Una sfida cruciale che Simone Inzaghi e Thiago Motta saranno costretti ad affrontare facendo fronte ad un’emergenza infortuni abbastanza importante.(Lapresse) – calciomercato.itIn casa nerazzurra, al recupero di Kristjan Asllani fanno da contraltare le assenze di Hakan Calhanoglu, Carlos Augusto e Francesco Acerbi.