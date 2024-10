DIRETTA / Fiorentina-Roma 4-1, Bove cala il poker (Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 56' Ammonito Konè per aver trattenuto Beltran. 55' Primo cambio nella Fiorentina: fuori Cataldi e dentro Richardson. 52' Che gol dell'ex Roma, che servito al limite dell'area ne salta due, salta pure Svilar in uscita e a porta vuota deposita il Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Roma 4-1, Bove cala il poker Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56' Ammonito Konè per aver trattenuto Beltran. 55' Primo cambio nella: fuori Cataldi e dentro Richardson. 52' Che gol dell'ex, che servito al limite dell'area ne salta due, salta pure Svilar in uscita e a porta vuota deposita il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorentina-Roma 4-1 LIVE : c’è anche il gol dell’ex : Bove segna il poker e non esulta - Allo stadio Franchi il match valido per la 9ª giornata di Serie A tra Fiorentina-Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Fiorentina-Roma, valevole per la 9ª giornata del ... (Calcionews24.com)

Fiorentina-Roma - il rigore semina il caos : Var nel mirino - Fiorentina-Roma, infuria la polemica per il rigore assegnato nel corso del match: caos e Var nel mirino Un primo tempo da grande protagonista per l’ex della partita. Tra i più brillanti nel corso della prima frazione di Fiorentina-Roma c’è ... (Calciomercato.it)

Fiorentina-Roma, il risultato in diretta LIVE - Match pirotecnico al Franchi. La Fiorentina passa in vantaggio al 9' con Kean, bravissimo a sfruttare un'ottima combinazione con Beltran. Celik sbaglia poi un disimpegno e regala un rigore, per fallo ... (sport.sky.it)

Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Palladino a trazione anteriore con Beltran alle spalle di Kean e l'ex Bove schierato come esterno sinistro. Juric lancia Hermoso in difesa, avanza Angelino a centrocampo e in mediana preferisce ... (sport.sky.it)

Fiorentina-Roma in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A - Nessuna sorpresa davanti dove Dybala e Pellegrini agiranno alle spalle di Dovbyk Le scelte di Palladino: il tecnico viola ripropone la mediana con Bove, Cataldi e Adli, con Colpani e Beltran alle ... (fanpage.it)

Fiorentina-Roma diretta Serie A: segui LIVE la partita di oggi - La Fiorentina per continuare il suo periodo positivo, la Roma per dare e darsi certezze: chiude la nona giornata di Serie A la sfida del Franchi tra la squadra di Palladino e quella di Juric. Dal pre ... (corrieredellosport.it)