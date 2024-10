Ferraratoday.it - Demolizione di un traliccio dell’alta tensione, cambia la viabilità in città

Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nella giornata di martedì 29, il tratto di via della Fiera (con senso unico di marcia in direzione di via Ferraresi), tra lo svincolo per l'omonimo controviale e la rotatoria con via Ferraresi, sarà chiuso al transito, per lavori didi undell'alta. Il traffico