Ilgiornaleditalia.it - Dati rubati, Pm: "Banda dei dossier è un pericolo per la democrazia", violata mail Mattarella, spiato anche La Russa

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un arrestato: "Ho 800milariservati in hard disk"; nei dialoghi intercettati si diceva "bisogna far sparire tutto, non si sa mai" "Non è esagerato affermare che si tratta di soggetti che rappresentano unper ladi questo Paese", così il pm di Milano, Francesco De Tomm