Sbircialanotizia.it - Da pillola abortiva a speranza anti-invecchiamento, la nuova vita della Ru486

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Team di scienziati ha scoperto che aumenta la longevità nei moscerinifrutta, farmaco sotto la lente per possibilemissione E' stata al centro di dibattiti infiniti e oggi è utilizzata in tutto il mondo per l'aborto farmacologico, e non solo. Ma la(mifepristone) potrebbe conoscere un'ulteriore: da