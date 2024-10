Ilfattoquotidiano.it - Crozza-Nordio se la prende coi giudici: “Sono tutti diplomati all’alberghiero, ecco perché non capiscono le sentenze”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nella nuova puntata di Fratelli di, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Mauriziotorna nei panni del ministro della Giustizia, Carlo, il quale ha definito “abnorme” la sentenza con cui idel tribunale di Roma non hanno convalidato il decreto di trasferimento e trattenimento di alcuni migranti in Albania: “Se sapessero il francese avrebbero ben compreso la sentenza della Corte di Giustizia Europea, in particolare l’articolo 97 quello in francese stretto: “Tu peut trasporté tous l’immigrat qui te par si est functional à la propagand de la Melonì” solo i“abnormi” non lo”. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.