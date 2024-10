Conte a Grillo: “Estinzione M5S? Padre dà vita non morte” (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Grillo? Un Padre ha diritto a dare vita ai propri figli, non la morte". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, a margine di un evento a Cesena, ribatte all'ultimo affondo di Beppe Grillo, che ha richiamato l'Estinzione del Movimento. "Quindi non esiste la possibilità che ci si arroghi con prepotenza il diritto L'articolo Conte a Grillo: “Estinzione M5S? Padre dà vita non morte” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – "? Unha diritto a dareai propri figli, non la". Così il leader delGiuseppe, a margine di un evento a Cesena, ribatte all'ultimo affondo di Beppe, che ha richiamato l'del Movimento. "Quindi non esiste la possibilità che ci si arroghi con prepotenza il diritto L'articolo: “dànon” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

