Casertanews.it - Conducente perde il controllo dell'auto che si ribalta

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Sabato sera di paura ad Aversa, in particolare in via degli Artisti. Un'mobile '50' è stata protagonista di un incidente, con il veicolo che si èto. Panico tra i presenti che hanno assistito al sinistro.Sul posto sono intervenuti gli agenti del comando di polizia municipale che