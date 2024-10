Ilrestodelcarlino.it - Competenze sui fiumi: come funziona il bacino di Bologna

(Di domenica 27 ottobre 2024) Gli Enti con il compito di intervenire, la toponomastica corretta, il reticolo: un vademecum per fare chiarezza. Bolognesi (Canali di): "Il Navile è l’unica eccezione in città. Era in capo a noi, poi con l’unità d’Italia è passato alla Regione perché navigabile"