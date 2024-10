Cina: sfilata di moda a Tianjin (1) (Di domenica 27 ottobre 2024) Tianjin, 27 ott – (Xinhua) – Modelle presentano creazioni durante una sfilata di moda nel quartiere storico e culturale di Jiefang North Road a Tianjin, nel nord della Cina, il 26 ottobre 2024. Una sfilata di moda e’ stata allestita ieri nel quartiere storico e culturale centenario di Jiefang North Road, risalente a un secolo fa, presentando le creazioni di un marchio cinese e di numerosi stilisti cinesi, sullo sfondo di edifici antichi caratterizzati da stili classici occidentali. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: sfilata di moda a Tianjin (1) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ott – (Xinhua) – Modelle presentano creazioni durante unadinel quartiere storico e culturale di Jiefang North Road a, nel nord della, il 26 ottobre 2024. Unadie’ stata allestita ieri nel quartiere storico e culturale centenario di Jiefang North Road, risalente a un secolo fa, presentando le creazioni di un marchio cinese e di numerosi stilisti cinesi, sullo sfondo di edifici antichi caratterizzati da stili classici occidentali. (Xin) Agenzia Xinhua

