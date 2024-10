Tg24.sky.it - Caso banche dati, "violato il sistema del ministero dell'Interno e una mail di Mattarella"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nell'inchiesta sul presunto furto dallead opera di un'organizzazione di hacker e ex appartenenti alle forze'ordine, spunta la possibilità che gli arrestati abbiano "bucato" il. In una intercettazione'ottobre 2022, pubblicata dal Corrierea Sera, Nunzio Calamucci, considerato il braccio operativo'amministratore delegatoa Equalize ed ex "superpoliziotto" Carmine Gallo, sosteneva che "l'accesso al Centrodel" avvenisse in due modi: attraverso un virus informatico ("Rat") che "l'organizzazione ha inserito nei relativi server" e "grazie all'infiltrazione" di persone di fiducia all'del gruppo di lavoro che ha realizzato quell'infrastruttura informatica e si occupa anchea sua manutenzione.