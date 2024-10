Europa.today.it - Carlos Sainz vince il Gran Premio del Messico: Norris 2°, Leclerc completa il podio

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)ildel, 20esima prova del Mondiale di F1 2024. Secondo posto per Lando(McLaren), terzo Charles(Ferrari).Seconda vittoria consecutiva per il team del Cavallino dopo la bellissima doppietta a Austin, quinta stagionale. Quarto posto per