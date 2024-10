Firenzetoday.it - Cade nel bosco con la bici, salvato dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayBrutta disavventura per un ciclista nella mattina di domenica 27 ottobre. L'amatore, in sella ad unaelettrica – una ebike – si trovava nel comune di Scandicci nella zona della Roveta. Quando, per cause ancora da chiarire, è